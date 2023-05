ATLAND et PGGM ont officiellement inauguré le "51 Hoche"

(Boursier.com) — Mardi 16 mai 2023, ATLAND et PGGM ont officiellement inauguré dans le 8ème arrondissement de Paris le "51 Hoche", un immeuble de 1.700 m(2) de bureaux et 350m(2) d'espaces extérieurs végétalisés. Situé sur l'une des plus prestigieuses avenues de Paris en plein coeur du quartier central des affaires, cet actif a été réinventé pour valoriser son héritage historique et assurer sa pérénnité.

Fruit d'une étroite collaboration avec la Mairie de Paris, l'Architecte des Bâtiments de France et l'architecte Samuel Nageotte de l'agence BSTLL, ce bâtiment emblématique de l'architecture haussmannienne du 19ème siècle a été entièrement réhabilité pour accueillir la banque conseil indépendante Centerview Partners portée locataire de l'ensemble du programme plusieurs mois avant sa livraison.