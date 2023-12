Atland et PGGM accueillent le nouveau siège social d'Open à Levallois

(Boursier.com) — ATLAND et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent la prise à bail par Open de 4.400 m(2) de bureaux dans l'immeuble AIR, situé au 2/10 rue Chaptal à Levallois Perret (Hauts-de-Seine). L'ESN technologique, engagée dans la transformation IT et digitale des grandes entreprises françaises, y installe son siège avec ses 450 collaborateurs aux 5 derniers étages, pour une durée de 9 ans fermes.

Un environnement de travail hybride et collaboratif

L'emménagement des 450 collaborateurs d'Open valide la stratégie des équipes d'ATLAND et de PGGM, orientée vers la création de valeur durable avec des opérations conjuguant bien-être et performance pour satisfaire les aspirations des utilisateurs les plus exigeants.

Au coeur de Levallois, à quelques mètres de la porte de Champerret et de la ligne 3 du métro parisien, le programme AIR propose un environnement professionnel aussi stimulant que convivial avec des bureaux pensés pour s'adapter aux usages et aux attentes de ses occupants tout au long de la journée. Cadres de travail lumineux, ouverts sur l'extérieur et végétalisés, lieux de restauration et de détente avec des terrasses et un rooftop offrant une vue panoramique sur Paris et la Défense... AIR est un espace hybride conçu pour répondre à un large éventail de besoins : travailler, collaborer, créer, se rencontrer ou encore se restaurer.

Valeur ajoutée pour les entreprises souhaitant s'engager dans une démarche écologique, l'actif affiche également des certifications environnementales élevées avec une quadruple labellisation : HQE (niveau Excellent), BREEAM (niveau Excellent), WIREDSCORE (niveau Silver) et BIODIVERCITY.

"L'installation d'Open, un acteur économique majeur, est une étape importante pour cet ambitieux projet de réhabilitation et vient récompenser le travail des équipes ATLAND depuis l'acquisition de cet actif. En phase avec les attentes des entreprises et les aspirations de leurs collaborateurs, l'immeuble AIR a su séduire en mixant qualité des espaces de travail et lieux de vie, haute performance environnementale, et emplacement stratégique aux portes de Paris" se félicite Jonathan Azoulay, Directeur Général Adjoint - Asset Management d'ATLAND Voisin.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre ATLAND et PGGM en 2016. L'OPPCI géré par ATLAND Voisin (société de gestion réglementée, filiale d'ATLAND) a pour objectif d'investir dans des actifs de bureaux en Ile-de-France.