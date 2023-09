Atland : du renfort

(Boursier.com) — ATLAND annonce la nomination de Giles Wintle au poste de Head of Institutional Business. Il aura notamment pour mission de développer de nouveaux partenariats stratégiques avec de grands investisseurs internationaux.

L'arrivée de Giles Wintle s'inscrit dans la stratégie de développement d'ATLAND Voisin d'élargissement et de diversification de la gamme de ses fonds immobiliers vers une clientèle d'investisseurs professionnels.

"Le Groupe ATLAND dispose de toutes les compétences immobilières associées à une grande expertise du marché. En s'appuyant sur cet ADN immobilier porté par une structure solide et agile, il est devenu une référence de la gestion d'actifs avec des partenariats de long terme fructueux noués avec des investisseurs internationaux. Je suis ravi de rejoindre une équipe qui sait accompagner avec intelligence et volontarisme les évolutions structurantes du marché, notamment les enjeux ISR de plus en plus pris en compte par l'ensemble de nos parties prenantes", souligne Giles Wintle, Head of Institutional Business d'ATLAND Voisin.

"Nous sommes heureux d'accueillir Giles qui dispose d'une grande expérience internationale, notamment dans les domaines de l'investissement, de la gestion de fonds et de la création de joint-ventures. Son arrivée s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement de nos partenariats de long terme avec les grands investisseurs internationaux", conclut Jean-Christophe Antoine, Président d'ATLAND Voisin.