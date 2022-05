Atland : du renfort

(Boursier.com) — Après plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le développement et la réalisation d'opérations immobilières de bureaux, commerces et activités, notamment en tant que Président du Directoire de Hertel et plus récemment chez FREY, Pascal Allançon a rejoint le groupe Atland pour prendre la direction d'ATLAND ENTREPRISES.

"Je suis très heureux d'accueillir Pascal en tant que de Directeur d'Atland Entreprises. Son arrivée s'inscrit dans notre stratégie d'accroissement des capacités du pôle Promotion d'ATLAND pour apporter des solutions immobilières globales aux collectivités locales et à l'ensemble de nos clients. L'expérience de Pascal nous permettra d'accélérer le développement, sur l'ensemble du territoire national, d'opérations à destination des entreprises : parcs d'activités, commerces et bureaux. Les collectivités trouvent avec ATLAND un interlocuteur unique capable de concevoir et de conserver, au sein de ses différents véhicules d'investissement, des opérations mixtes comprenant toutes les composantes de la Ville" a déclaré Charles Toulat directeur général délégué du pole promotion.