Atland célèbre cette année son 20ème anniversaire et franchit le seuil des 4 MdsE d'actifs sous gestion

(Boursier.com) — ATLAND célèbre cette année son 20ème anniversaire, marquant ainsi deux décennies de croissance et de performance soutenues. Cette célébration coïncide avec le franchissement du seuil des 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, reflétant la confiance durable de ses clients, partenaires et actionnaires, et en consolidant la position du groupe dans un modèle de gestionnaire d'actifs intégré.

Depuis sa création, ATLAND s'est distinguée en tant qu'opérateur global dans le secteur immobilier, grâce à une culture d'agilité, d'alignement d'intérêt et de rigueur, toujours au service de ses clients. Après la sortie du régime SIIC en 2022 et la cession progressive des actifs historiquement détenus en propre, ATLAND s'est repositionnée sur la gestion d'actifs réglementée, le développement immobilier et l'investissement digital.

L'arrivée récente de nouveaux talents spécialisés dans les secteurs stratégiques du résidentiel, de l'hôtellerie et de la santé, ainsi que le renforcement de la direction générale réaffirme les ambitions et l'engagement d'Atland à fournir des solutions personnalisées et innovantes, répondant aux besoins spécifiques de ses clients notamment institutionnels en France et à l'international.

"Notre ambition depuis 2003 est de développer une plateforme intégrée couvant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier de la conception à la distribution de produits d'investissement. Notre parcours au cours de ces vingt années a été caractérisé par une gestion rigoureuse au service de nos clients et une capacité d'adaptation face aux changements du marché. L'atteinte des 4 milliards d'euros sous gestion est une étape importante dans notre croissance. ATLAND dispose des compétences et des outils nécessaires pour continuer à créer de la valeur pour nos partenaires et pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Je remercie nos clients, partenaires, actionnaires et collaborateurs pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes convaincus de notre capacité à poursuivre notre croissance dans un marché qui va nous offrir beaucoup d'opportunités" a déclaré Georges Rocchietta, Président d'ATLAND.