(Boursier.com) — ATLAND annonce la nomination d'Antoine Onfray au poste de Directeur général délégué. Il sera en charge de la fonction finance, du corporate et de la stratégie du Groupe et reportera à Georges Rocchietta, Président-directeur général.

La nomination d'Antoine Onfray vise à renforcer la direction du Groupe et à accompagner sa croissance et ses ambitions, en France et à l'international.

"Je suis honoré de rejoindre les équipes d'ATLAND et de contribuer à son développement en France et à l'international. Le Groupe dispose de tous les atouts nécessaires pour se positionner comme un partenaire privilégié et créer de la valeur pour ses clients-investisseurs, partenaires et actionnaires : une plateforme unique couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur immobilière, un alignement d'intérêt avec ses clients et un esprit entrepreneurial lui donnant l'agilité nécessaire dans un marché en pleine évolution", évoque Antoine Onfray, Directeur général délégué d'ATLAND.

"Nous sommes heureux d'accueillir Antoine qui apporte une grande expertise de la fonction financière et de direction générale de sociétés majeures dans les secteurs de l'immobilier et de la gestion d'actifs. Nous avons construit en 20 ans un modèle économique solide et unique d'opérateur global, l'expérience d'Antoine est un atout pour accompagner les ambitions de développement d'ATLAND", précise Georges Rocchietta, Président-directeur général d'ATLAND.