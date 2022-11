Atland : actif à Paris

(Boursier.com) — Atland et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent la prise à bail du 5 Beaujon (Paris 8ème), quinze mois avant sa livraison. La totalité de l'immeuble de bureaux a été louée, par une institution financière de premier plan, pour une durée de douze ans ferme.

Au coeur du Quartier Central des Affaires et à quelques pas de l'Etoile, l'immeuble d'angle du 5 BEAUJON est caractérisé par sa façade de grande ampleur, au croisement des rues Beaujon et Arsène-Houssay.

De type Haussmannien, le programme de 5 étages et de 3.800 m(2) fait l'objet d'une importante restructuration pour offrir un espace de travail qui combine performances techniques, d'usage et environnementales, tout en préservant la richesse patrimoniale de l'édifice.

La rénovation, respectueuse de l'environnement dès la mise en oeuvre du chantier, vise les plus hautes certifications et labels environnementaux : HQE excellent, BREEAM very good et WiredScore classique.