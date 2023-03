Atenor annonce la pré-commercialisation du projet Victor Hugo 186 à Paris

(Boursier.com) — Alors que la livraison de l'immeuble est attendue pour juin 2025, Atenor confirme l'arrivée du Boutique Hôtel d'entreprise by InSitu. L'accord de location avec InSitu porte sur la totalité des surfaces de l'immeuble, soit plus de 5.000 m(2) pour une durée de 11 ans ferme.

Le projet est idéalement situé au coeur du 16ième arrondissement, l'un des plus prestigieux de Paris dont un des atouts majeurs est également la forte mixité urbaine entre logement, tertiaire, commerce et parcs arborés.

Atenor a fait l'acquisition de Victor Hugo 186 en juin 2021. Il s'agissait là de son 3ième investissement en région parisienne, la France représentant 5%1 du portefeuille d'Atenor (sur un total de 1.300.000 m(2)). Les travaux de restructuration démarreront en 2023.