Ateme veut réduire de 50% son impact carbone en 3 ans

(Boursier.com) — Ateme a l'ambition de réduire son impact carbone de 50% au cours des 3 prochaines années. Cet objectif vient s'ajouter à la réduction de 66% en matière de consommation énergétique que ses solutions de diffusion vidéo ont déjà générée par rapport à la moyenne du marché en 2018.

Pour marquer son engagement accru en faveur d'un développement responsable de son industrie, Ateme est devenu le mois dernier un des membres fondateurs de l'initiative "Greening of Streaming" aux côtés d'entreprises telles qu'Intel et Akamai. Ce consortium vise à sensibiliser l'industrie du streaming aux enjeux environnementaux, à promouvoir les meilleures pratiques durables et à se faire le porte-parole de l'industrie lorsque les défis de la durabilité sont abordés avec des parties prenantes plus larges et des observateurs externes. Dans le même élan, le 20 septembre 2021, Ateme a publié un livre blanc intitulé "Going Green : How to Reduce the Carbon Footprint of Streaming and Service Providers", expliquant comment ses solutions et le fait qu'Ateme ait un contrôle total sur la conception ont permis la réduction de 66% de la consommation d'énergie en 3 ans.

En septembre également, la solution Green Delivery d'ATEME remportait le CSI Award, prestigieux prix du magazine Cable & Satellite International, pour la meilleure solution de traitement vidéo numérique, récompensant ainsi notre capacité à réduire l'impact environnemental de la diffusion vidéo tout en améliorant la qualité de l'expérience.

"L'industrie est de plus en plus consciente de la nécessité d'adopter des objectifs environnementaux pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique", a commenté Michel Artières, Président -Directeur Général d'Ateme.