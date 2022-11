Ateme : ventes en baisse sur le T3

(Boursier.com) — Ateme a réalisé un chiffre d'affaires de 21,3 ME au troisième trimestre 2022, en baisse de 6% à périmètre courant et de 14% à périmètre et taux de change constants.

Ceci reflète un effet de base inhabituellement élevé au troisième trimestre 2021, où une croissance de 27% à périmètre constant avait été enregistrée en raison du report de revenus du deuxième trimestre.

À l'issue des neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 64,2 ME, en hausse de 20% en données courantes et de 11% en données comparables.