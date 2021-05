Ateme : ventes de 15,5 ME sur le trimestre

(Boursier.com) — Ateme a généré un chiffre d'affaires de 15,5 ME au premier trimestre 2021, en hausse de 26% et de 8% à taux de change et périmètre constants.

Le PDG Michel Artières se dit satisfait de la performance du premier trimestre, et en particulier du fort rebond observé en Europe...