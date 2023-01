Ateme : un streaming de haute qualité grâce à la 5G

(Boursier.com) — Ateme , leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo, a remporté le prestigieux IABM BaM Award 2022 dans la catégorie 'Publish' pour sa solution de streaming 5G, qui débloque le potentiel de la 5G pour fournir un streaming de haute qualité et à faible latence à tout appareil.

Grâce à la solution de streaming 5G d'Ateme, les amateurs de sport, les accros de l'information et les passionnés d'événements live peuvent profiter d'une expérience unique, en direct ou à la demande, à tout moment, n'importe où et sur n'importe quel appareil : depuis leur domicile, le siège passager de leur voiture ou les transports en commun. Dans tous ces cas, ils peuvent profiter d'une qualité UHD irréprochable.

"Nous sommes ravis de remporter ce prix important pour l'industrie, en particulier compte tenu de la force des autres candidatures nominées", a commenté Williams Tovar, directeur des solutions de streaming média 5G chez Ateme. "Il s'agit d'une merveilleuse reconnaissance pour l'équipe talentueuse et engagée d'Ateme, dont le travail dévoué a permis de porter l'expérience vidéo à un niveau supérieur en tirant parti de la bande passante élevée, de la faible latence, du Mobile-access Edge Computing et de la programmabilité du réseau 5G."

La technologie primée a déjà fait ses preuves dans de grands projets de sport et de divertissement en direct en Europe, ainsi que par le consortium 5G Vista, soutenu par le gouvernement britannique, pour un projet dans les stades...

Plusieurs angles

En utilisant cette solution, les amateurs de sport présents sur le lieu de l'événement peuvent voir le direct sous plusieurs angles. C'est utile pour un match lorsqu'on veut revoir l'action d'un point de vue différent, mais c'est particulièrement pertinent dans le cas des courses automobiles, où ce qui se passe ailleurs sur la piste peut ne pas être visible pour certains spectateurs. Cette technologie permet aussi de revoir les actions les plus importantes en quasi direct.

La catégorie "Publish" des IABM BaM Awards 2022 couvre un domaine qui ne cesse de se développer à mesure que les choix de visionnage et d'écoute s'élargissent... Elle se définit comme la diffusion ou la publication d'un contenu prêt pour les consommateurs, et sa distribution ultérieure pour atteindre les consommateurs. La technologie habilitante pour Publish comprend les systèmes de diffusion linéaire, les services de diffusion linéaire, les systèmes de publication non linéaire, les services de publication non linéaire, les projecteurs, les grands écrans LED, la protection et le cryptage, la distribution linéaire et le cryptage, le câble, l'IPTV, le satellite, la distribution terrestre et la distribution sur Internet.