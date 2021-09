Ateme : un résultat net de -4,4 ME à fin juin

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre chez Ateme ressort à 32,4 ME en baisse de 4% sur une base comparable.

Le résultat opérationnel courant est passé de -2,2 ME au S1 2020 à -4,7 ME au S1 2021.

Pour ce qui est du résultat net, il atteint -4,4 ME vs. -2,6 ME.

L'accélération du chiffre d'affaires au second semestre devrait permettre de compenser celui du premier semestre.

La société devrait afficher une croissance modérée sur une base comparable et parvenir à l'équilibre au niveau de la rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2021.