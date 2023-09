Ateme : un résultat net de -3,3 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre de Ateme s'élève à 49,1 ME, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente en données publiées et de 14% en données comparables.

Le résultat opérationnel s'établit à -2,4 ME, contre -1,3 ME au S1 2022, mais à comparer également au déficit de 4,8 ME du premier semestre 2021, en phase avec la saisonnalité habituelle du groupe.

Quant au résultat net part du groupe, il passe de -0,1 ME à -3,3 ME...

Sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, les conditions de marché se sont améliorées. Les livraisons de Kyrion ont repris et les partenaires Dell et HPe ont considérablement amélioré les délais de livraison des serveurs. Cela a eu un impact positif sur le bilan, avec des stocks en baisse de 3 ME par rapport à décembre 2022, et une trésorerie disponible qui s'est appréciée pour atteindre près de 10 ME.

La saisonnalité du chiffre d'affaires, avec un second semestre toujours supérieur à celui du premier, devrait se confirmer à nouveau en 2023.

Par conséquent, l'objectif de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10 à 15% reste parfaitement réalisable, d'autant que l'effet de base est plus favorable au second semestre.

Le groupe marquera une pause sur ses investissements opérationnels au second semestre, avec un effectif global stabilisé jusqu'à la fin de l'année.

Ateme se dit convaincu que l'accélération saisonnière du chiffre d'affaires lui permettra ainsi d'atteindre son objectif annuel d'EBITDA supérieur à 5 ME.

Ateme maintient également son objectif de 3 ME de revenu récurrent mensuel en 2024...