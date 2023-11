Ateme : sous tension après les annonces

(Boursier.com) — Ateme recule de 7,7% à 6,92 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 20,5 ME au troisième trimestre 2023, en baisse de 4% en données publiées et en hausse de 1% en données comparables. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 70 ME, en hausse de 8% en données publiées et de 10% en données comparables.

Le quatrième trimestre bénéficie historiquement d'un effet saisonnier positif, et 2023 ne sera pas différent, avec un pipeline substantiel à l'approche de la fin de l'année...

Objectifs confirmés, mais...

Sur cette base, Ateme a confirmé son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 10 à 15% en données comparables pour l'ensemble de l'année. La société maintient également son objectif d'EBITDA supérieur à 5 ME, même si, "dans le contexte macroéconomique, cet objectif est logiquement plus difficile à atteindre".

Par ailleurs, l'objectif de croissance du Revenu récurrent mensuel pour passer de 1,5 ME en janvier 2021 à 3 ME en 2024, représente une hausse de 100.000 euros par trimestre en moyenne.

Après une performance supérieure en 2021 et 2022, la croissance de ce revenu récurent a marqué une pause au cours des neuf premiers mois de 2023. Toutefois, il devrait renouer avec la croissance au quatrième trimestre, ce qui amène à confirmer la feuille de route et l'objectif de 2024...

Portzamparc ne change rien et vise toujours un cours de 13,20 euros en restant à l'achat sur le dossier.