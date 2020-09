Ateme : sous pression

(Boursier.com) — Ateme revient en arrière de 2,8% à 17 euros ce vendredi. Le chiffre d'affaires du premier semestre est ressorti à 29 ME, en repli de 3% par rapport à l'an dernier et de -5% à taux de change constant. Le résultat opérationnel du premier semestre est en perte de -2,2 ME, contre -1,3 ME. Pour sa part, le résultat net s'élève à -2,6 ME au lieu de -1,2 ME.

La société vise à générer une croissance et une rentabilité modérées sur l'ensemble de l'exercice 2020. Le résultat net englobera des coûts non récurrents liés à l'acquisition d'Anevia. Pas de quoi emballer Midcap Partners qui a dégradé le dossier à 'neutre' malgré un objectif rehaussé de 16,5 à 18,5 euros...