Ateme s'envole après les annonces

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel d'Ateme s'est élevé à 90,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le taux de marge brute a enregistré une amélioration au second semestre (62%) par rapport au premier (58%), pour s'établir à 60% en année pleine (62% en 2021 et 55% en 2020). La marge brute s'établit ainsi à 54,4 ME, en hausse de 11%.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) a augmenté de 25% pour passer de 1,96 million d'euros en janvier 2022 à 2,44 ME en janvier 2023, ce qui est supérieur aux attentes. Cette croissance dépasse largement celle du chiffre d'affaires et témoigne de l'efficacité de la transformation du business model.

Le résultat opérationnel s'établit à -0,2 ME, tandis que le résultat net, après impact d'un résultat financier négatif et d'une contribution fiscale positive, ressort quasiment à l'équilibre. L'Ebitda de 5 ME (6,4 ME en 2021) reflète la poursuite des investissements R&D tout au long de l'année 2022, et le décalage de certains revenus lié à des projets reportés sur l'année 2023.

Les capitaux propres s'élevaient à 40,9 ME au 31 décembre 2022 (39,6 ME un an plus tôt). La variation de trésorerie (3,9 ME à la clôture contre 11,4 ME un an plus tôt) s'explique par l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée en partie au renforcement significatif des stocks (+3,4 ME) pour faire face aux tensions dans l'industrie des semi-conducteurs en 2022 et répondre à la croissance attendue. En 2023, les stocks devraient diminuer, tandis que des mesures supplémentaires sont également prises pour réduire les créances clients, particulièrement élevées à la fin de l'année 2022.

Au 31 décembre 2022, la dette nette s'élève à 20,1 millions d'euros contre 10,3 ME (hors IFRS 16). Elle inclut une créance de Crédit d'Impôt Recherche mobilisée à hauteur de 8 ME.

Perspectives affichées

La situation de la chaîne d'approvisionnement internationale s'est améliorée au cours des derniers mois, ouvrant la voie à un impact positif sur les livraisons et à la reconnaissance de chiffre d'affaires associée, ainsi qu'à une réduction des stocks et des fonds mobilisés.

L'activité sur le début d'exercice 2023 est plutôt bien orientée, notamment en Amérique du Nord grâce au report de certaines ventes 2022 à 2023. L'année devrait également bénéficier plus amplement des synergies issues de l'acquisition d'Anevia, avec notamment une montée en puissance significative des ventes NEA. Par ailleurs, la croissance des investissements opérationnels ralentira après les importants efforts réalisés en 2022.

Tous les objectifs financiers sont donc confirmés, à savoir :

- une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 15% en 2023 ;

- un Ebitda compris entre 5 et 10 ME en 2023, supérieur à 10 ME en 2024 et de 30 ME en 2026 ;

- la poursuite du développement des revenus récurrents mensuels, avec un objectif de 3 ME en 2024 et 4 ME en 2026.

Ateme continue de se distinguer par ses innovations technologiques, renforçant ainsi sa position dans l'écosystème... Portzamparc ajuste légèrement le curseur de 14,7 à 14,5 euros tout en restant à l'achat sur le dossier.

Le titre grimpe de plus de 8% ce mardi à 9,20 euros.