Ateme : revenus annuels de 70,7 ME

(Boursier.com) — Ateme a enregistré un chiffre d'affaires de 27,6 ME au quatrième trimestre 2020, en hausse de 32% et de 11% à taux de change et périmètre constants.

Le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élève à 70,7 ME, en progression de 7% par rapport à 2019, ce chiffre d'affaires est stable à taux de change et périmètre constants.

L'acquisition d'Anevia, consolidé à partir de novembre 2020, a contribué à hauteur de 5,3 ME au chiffre d'affaires.

Conformément aux prévisions, le mix produit a été plus favorable au second semestre de l'exercice qu'au premier, soutenant une amélioration de la marge brute qui devrait progresser de quelques points sur l'ensemble de l'exercice 2020...