Ateme : résultat net de -0,3 ME

(Boursier.com) — L 'EBITDA de Ateme atteint 6,9 ME en 2020 contre 8,4 ME en 2019.

Le résultat net de l'exercice ressort à -0,3 ME, dont 0,7 ME de coûts exceptionnels liés à l'acquisition d'Anevia, contre 4,6 ME.

Les capitaux propres s'élèvent à 35,6 ME au 31 décembre 2020, contre 27,1 ME en 2019.

A fin 2020, la dette financière nette s'établit à 3,8 ME.

Pour les prochaines années, Ateme table sur une croissance du chiffre d'affaires total de l'ordre de 10 à 15% par an, avec un EBITDA qui se situerait dans la fourchette de 5 à 10 ME alors que la priorité restera donnée à la forte croissance des revenus mensuels récurrents.