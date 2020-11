Ateme : prises de profits après le point trimestriel

(Boursier.com) — Ateme , qui restait sur six séances de progression, redonne 2,6% à 16,2 euros au lendemain de son point trimestriel. La société spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo a généré un chiffre d'affaires de 14,1 ME au troisième trimestre, en baisse de 8% en données publiées et en recul de 4% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois s'établit à 43,1 ME, en repli de 5% en données publiées et à taux de change constant. La direction table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, doublée d'une rentabilité positive.

2020 est parti pour être une année quasi blanche même si le maintien du chiffre d'affaires sur les bases de 2009 témoignerait finalement d'une très bonne résilience de l'activité au regard du contexte, et compte tenu du fait que la part de chiffre d'affaires récurrent est encore assez limitée, affirme Midcap Partners. Les ambitions de croissance du management sont en revanche intactes et l'opération Anevia devrait apporter un coup d'accélérateur certain pour 2021. Le broker est 'neutre' sur le titre avec un objectif de 18,5 euros.