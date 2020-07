Ateme : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 31 juillet 2020 par l'AMF, Xavier Niel a déclaré avoir franchi directement en baisse, le 28 juillet 2020, le seuil de 5% du capital de la société Ateme, et ne plus détenir directement aucune action de cette société. La société par actions simplifiée NJJ Capital - contrôlée par Xavier Niel - a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 juillet 2020, le seuil de 5% du capital de la société Ateme, et détenir 563.762 actions Ateme représentant autant de droits de vote, soit 5,37% du capital et 4,56% des droits de vote de cette société. Ces franchissements de seuil résultent de la cession hors marché par M. Xavier Niel de la totalité des 563.762 actions Ateme qu'il détenait directement au profit de la société NJJ Capital.