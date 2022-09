Ateme : peu de réactions après les annonces

(Boursier.com) — Ateme reste stable sur les 13 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 42,9 ME, soit une augmentation de 38% par rapport à l'année précédente à périmètre courant et de 29% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat net est inchangé à -4,4 ME. Ayant dégagé un EBITDA positif au premier semestre à 1,3 ME, la société est confiante dans le fait que l'accélération saisonnière des ventes au second semestre lui permettra d'atteindre son objectif annuel de croissance de 15-20% du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants, avec un EBITDA aux environs de 10 ME. L'objectif de 3 ME de revenu mensuel récurrent en 2024 est également maintenu...

"Après mise à jour de notre scénario 2022e d'EBITDA (9 ME/ 9,7% vs 10,6 ME / 11,5% précédemment pour prendre en compte les effets défavorables sur la marge brute au S1) et des paramètres de marché, nous ajustons notre TP de 18 à 17,7 euros et maintenons notre opinion 'Acheter'" commente Portzamparc.