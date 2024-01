Ateme : l'Ebitda 2023 ne sera pas au niveau escompté

(Boursier.com) — Ateme a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,5 MEUR au 4ème trimestre 2023 en hausse de 15%, et de 18% en données comparables.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 100 ME, en hausse de 10% par rapport à 2022, et en progression de 12% à données comparables.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 2,378 ME en octobre 2023 à 2,47 ME en janvier 2024, reflétant une reprise de la croissance du MRR au 4ème trimestre 2023.

Ateme débute l'exercice 2024 avec une base de revenu récurrent annuel (ARR) s'élevant à 29,6 ME en janvier 2024, représentant 30% des revenus de l'année précédente.

Malgré une solide croissance, l'accélération du chiffre d'affaires au 4ème trimestre n'a pas répondu complétement aux attentes, principalement en raison de reports de certains contrats à 2024 et de retards dans l'expédition, et de facto dans la comptabilisation au chiffre d'affaires, de certaines commandes. Ces décalages représentent un manque à gagner de l'ordre de 5 ME de marge brute.

En conséquence, l'Ebitda de l'exercice 2023 est désormais attendu à l'équilibre.

Ateme entend désormais récolter pleinement les fruits des trois dernières années d'investissement pour faire croître son chiffre d'affaires à un rythme soutenu tout en contrôlant ses charges d'exploitation, en 2024 et au-delà.

Fort de ces perspectives de croissance et de la moindre progression des opex, Ateme confirme son objectif d'un EBITDA de 10 ME sur l'exercice 2024.