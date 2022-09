Ateme : guidance annuelle réitérée...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre de Ateme s'élève à 42,9 ME, soit une augmentation de 38% par rapport à l'année précédente à périmètre courant et de 29% à périmètre et taux de change constants.

Le résultat net est inchangé à -4,4 ME.

Ayant dégagé un EBITDA positif au premier semestre à 1,3 ME, la société est confiante dans le fait que l'accélération saisonnière des ventes au second semestre lui permettra d'atteindre son objectif annuel de croissance de 15-20% du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants, avec un EBITDA aux environs de 10 ME.

L'objectif de 3 ME de revenu mensuel récurrent en 2024 est également maintenu...