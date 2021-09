Ateme : grimpe après les comptes

(Boursier.com) — Ateme grimpe de 7% ce mercredi à 11,85 euros, alors que le chiffre d'affaires du premier semestre est ressorti à 32,4 ME en baisse de 4% sur une base comparable. Le résultat opérationnel courant est passé de -2,2 ME au S1 2020 à -4,7 ME au S1 2021. Pour ce qui est du résultat net, il atteint -4,4 ME vs. -2,6 ME.

L'accélération du chiffre d'affaires au second semestre devrait permettre de compenser celui du premier semestre.

La société devrait afficher une croissance modérée sur une base comparable et parvenir à l'équilibre au niveau de la rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2021.

Selon Portzamparc, "la forte hausse de la marge brute confirme l'effet relutif de l'intégration d'Anevia. Cependant, les synergies de ventes devraient prendre encore un peu de temps avant de se matérialiser... Nous abaissons notre objectif de 20,4 à 19,7 euros et maintenons notre opinion 'Acheter'" conclut l'analyste.