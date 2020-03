Ateme : forte amélioration des résultats

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 d'~Ateme ressort à 66,3 ME en croissance de 17% par rapport à 2018 et +14% à taux de change constant.

Le résultat net ressort à 4,6 ME contre 1,7 ME un an auparavant. En conséquence, la marge nette a plus que doublé, atteignant 6,9% contre 3% en 2018.

Les capitaux propres s'élèvent à 27,1 ME au 31 décembre 2019 contre 21,5 ME en 2018.

Compte tenu de l'activité soutenue, le cashflow augmente de 4,1 ME.

Au 31 décembre 2019, la trésorerie nette s'établit à 3,7 ME.