Ateme : et ce potentiel ?

(Boursier.com) — Ateme campe sur les 13 euros ce vendredi, alors que le groupe a généré un chiffre d'affaires de 19,8 ME au premier trimestre 2022, en hausse de 34% à périmètre courant et de 28% sur une base comparable. La solidité de la fin de l'exercice 2021, la forte croissance du premier trimestre et l'effet d'entraînement du NAB Show conduisent Ateme à revoir à la hausse ses objectifs financiers.

La société table à présent sur une croissance du chiffre d'affaires de 15 à 20% pour l'exercice en cours contre une croissance précédemment annoncée de 10 à 15%.

L'EBITDA devrait être proche de 10 ME contre une fourchette de 5 à 10 ME au préalable.

"Le potentiel de la diffusion OTT de bout en bout d'Ateme+Anevia semble montrer des premiers signes encourageants de décollage" commente Portzamparc... "Après mise à jour de notre scénario et de nos paramètres de marché, nous portons notre TP de 18,9 à 19,3 euros et maintenons notre opinion Acheter" conclut l'analyste.