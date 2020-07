Ateme et Anevia entrent en négociations exclusives

(Boursier.com) — ATEME et les principaux actionnaires d'Anevia détenant au total 87% du capital de la Société et 90% des droits de vote théoriques de la société, annoncent être entrés en discussions exclusives en vue du transfert de leur participation au capital de la Société au bénéfice d'ATEME. Préalablement consultés, les conseils d'administration d'ATEME et de la Société ont accueilli favorablement et à l'unanimité cette opération. Une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel de la Société et d'ATEME va être lancée.

A l'issue des procédures d'information-consultation susvisées, ATEME se porterait acquéreur de l'intégralité des actions de la Société détenue par les Actionnaires Majoritaires (en ce compris celles à émettre sur exercice de leurs titres donnant accès au capital de la Société), pour partie par voie d'apports en nature et pour le solde en numéraire.

Le transfert des actions de la Société au bénéfice d'ATEME serait suivi du dépôt par ATEME d'une offre publique obligatoire alternative simplifiée composée d'une offre publique mixte simplifiée et, à titre alternatif, d'une offre publique d'achat simplifiée, sur l'ensemble des actions et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société qui ne seraient pas détenus par ATEME à cette date conformément à la règlementation en vigueur, suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire.

Le rapprochement des deux sociétés donnerait naissance à un acteur majeur des infrastructures de diffusion vidéo, réalisant plus de 80 ME de chiffre d'affaires combiné (données 2019).

En l'état actuel d'avancement des discussions, les modalités suivantes sont envisagées pour l'Apport et l'Acquisition portant sur un nombre d'actions représentant au total 87% du capital de la Société (90% des droits de vote théoriques de la Société) :

-au titre de l'Apport, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie par l'assemblée générale mixte des actionnaires d'ATEME du 10 juin 2020, aux termes de sa vingtième résolution, ATEME (x) émettrait et attribuerait aux Actionnaires Majoritaires, 1 action ordinaire nouvelle d'ATEME et (y) verserait une somme en numéraire de 20 euros, en contrepartie de l'apport de 10 actions de la Société ;

-le solde des actions de la Société détenues par les Actionnaires Majoritaires (correspondant pour chacun d'eux à un nombre inférieur à 10) serait cédé au titre de l'Acquisition, en contrepartie d'un prix égal à 3,50 euros par action cédée ;

-ces modalités de prix établiraient la valeur d'entreprise de la Société à 19 ME environ, soit 1,2x fois le chiffre d'affaires 2019 de la Société ;

-le conseil d'administration de la Société nommera un expert indépendant en charge d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre et du Retrait Obligatoire qui pourrait être le cas échéant mis en oeuvre par ATEME conformément à la règlementation en vigueur. La Société fera connaître ultérieurement les informations relatives à l'expertise indépendante ainsi que les conditions financières de l'Offre et du Retrait Obligatoire conformément à la réglementation applicable. En outre, une requête sera déposée au nom et pour le compte d'ATEME auprès du président du Tribunal de commerce de Versailles, aux fins de désignation de commissaires aux apports qui seraient chargés d'apprécier la valeur des apports en nature dans le cadre de l'Apport et de l'Offre et le caractère équitable du rapport d'échange proposé.

Dans le cadre de l'Offre qui serait mise en oeuvre à l'issue de l'Apport et de l'Acquisition, les actionnaires de la Société auraient la possibilité :

-soit d'apporter leurs actions à l'OPM en contrepartie d'une somme en numéraire de 20 euros et de 1 action ordinaire nouvelle d'ATEME en contrepartie de 10 actions de la Société ; le solde de leurs actions (correspondant pour chacun d'eux à un nombre inférieur à 10) pouvant être apporté en contrepartie de 3,50 euros par action de la Société ;

-soit d'apporter leurs actions à l'OPAS en contrepartie de 3,50 euros par action de la Société.

Sous réserve de l'obtention des avis des instances représentatives du personnel concernées de la Société et d'ATEME et des rapports de l'expert indépendant et des commissaires aux apports, les opérations d'Acquisition et d'Apport pourraient être réalisées avant la fin du troisième trimestre 2020 et l'Offre avant la fin du quatrième trimestre 2020.