Ateme : en ligne ?

(Boursier.com) — Ateme monte de 2,7% ce vendredi à 16,15 euros, alors que le groupe a généré un chiffre d'affaires de 15,5 ME au premier trimestre 2021, en hausse de 26% et de 8% à taux de change et périmètre constants. Le PDG Michel Artières se dit satisfait de la performance du premier trimestre, et en particulier du fort rebond observé en Europe...

"Le ramp-up progressif de NÉA n'est pas de nature à remettre en cause notre scénario" commente Portzamparc : "En effet, le groupe s'attend à une augmentation du 'pipe commercial' dans les mois à venir sur la partie CDN, ainsi qu'à une amélioration plus globale de la situation aux États-Unis et en Europe. Le management maintient sa guidance de doublement du chiffre d'affaires de la partie CDN d'ici 2022, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires groupe comprise entre 10 et 15%". Conclusion : "Nous restons à 'Acheter' avec un objectif de cours ajusté de 23,2 à 23,4 euros".