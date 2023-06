Ateme élargit son conseil d'administration

(Boursier.com) — Ateme , spécialiste de la diffusion vidéo, annonce que le Conseil d'administration souhaite enrichir le panel de ses expertises afin d'accompagner le développement du groupe sur les prochaines années. Il proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires convoquée le 28 juin 2023, les nominations de Laurence Amand-Jules et de Vincent Tauzia en qualité d'administrateurs indépendants.

Laurence Amand-Jules apporte une expérience de plus de 25 ans de direction des fonctions stratégie et finance à l'international pour des leaders mondiaux de la grande consommation et des media (Danone, Mondelez, Kellogg's et Lagardère). Elle a accompagné la division internationale de Lagardère Sports dédiée aux droits de diffusion sportifs pour délivrer des évènements majeurs comme la coupe du monde de football de Rio, les jeux Olympiques de Sotchi et de Rio. Depuis 2017, elle est manager de transition en direction générale, direction de la transformation ou des finances. Elle a facilité la transformation de la division nucléaire du Groupe Gorgé. Elle a conduit la digitalisation de LUXE.TV. Elle a été CFO Groupe de Blablacar. Aujourd'hui, elle est aussi administrateur indépendant de Genève Sports SA et préside le comité Audit et Finance de GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition.

Aujourd'hui Conseil en stratégie, Vincent Tauzia a plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes distribuées à travers le monde et développant des produits et des partenariats à haute valeur ajoutée dans des environnements à forte croissance. Pendant 9 ans chez Netflix en Californie, il a développé avec ses équipes des solutions de streaming et de paiement, et les a déployées auprès de plus de 200 partenaires : opérateurs TV, opérateurs télécoms, équipementiers TV et mobiles ainsi que de grandes plateformes telles que Roku, Apple TV, Android / Google TV et Amazon Fire TV. Il a également contribué à faire évoluer l'écosystème du streaming en travaillant sur les premières versions de HbbTV en Europe lorsqu'il était chez Philips, ainsi que sur RDK plus récemment. Auparavant, il avait fondé une start-up de Machine Learning, créant des produits innovants et les concédant sous licence à plusieurs grandes sociétés de médias dans plus de 40 pays.