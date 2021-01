Ateme détient 97,9% du capital d'Anevia et va lancer le retrait obligatoire

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'offre publique initiée par la société Ateme visant les actions et les bons de souscription d'actions (BSA) de la société Anevia, qui s'est déroulée du 10 décembre 2020 au 8 janvier 2021 inclus, 892.215 actions Anevia ont été apportées à l'offre.

Ateme détient désormais 5.865.708 actions Anevia représentant 97,88% de son capital et 97,75% de ses droits de vote théoriques sur base non diluée. Par ailleurs, Anevia détient 5.110 actions auto-détenues dans le cadre de son contrat de liquidité conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, représentant 0,09% de son capital sur base non diluée à la date des présentes.

Le nombre d'actions Anevia non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires d'Anevia représente 2,03% du capital et 2,16% des droits de vote théoriques d'Anevia sur base non diluée.

Par ailleurs, 429.803 BSA ont été apportés à l'offre. Le nombre d'actions Anevia non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires d'Anevia et le nombre d'actions Anevia susceptibles d'être émises à la suite de l'exercice des BSA B non apportés à l'offre représentent 2,12% de la somme des actions Anevia existantes et des actions Anevia susceptibles d'être créées du fait de l'exercice des BSA Anevia en circulation.

Ateme a décidé de procéder au retrait obligatoire des actions et des BSA Anevia qu'elle ne détient pas encore, à l'exclusion des 5.110 Actions Auto-détenues. Ce retrait obligatoire visera la totalité des actions et des BSA Anevia non détenus par Ateme à l'exclusion des 5.110 Actions Auto-détenues, soit 121.790 actions et 1.460 BSA B.

Le retrait obligatoire sera réalisé aux mêmes prix que ceux de la Branche Achat de l'Offre, soit 3,50 euros par action Anevia et 1,54 euro par BSA B, nets de tous frais et après ajustements le cas échéant.