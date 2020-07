Ateme : des fonds Otus Capital s'allègent

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 13 juillet à l'AMF, la société Otus Capital Management Limited, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 10 juillet, le seuil de 10% du capital de la société Ateme. Suite à une cession d'actions Ateme sur le marché, elle détient, pour le compte desdits fonds, 1.038.543 actions Ateme représentant autant de droits de vote, soit 9,89% du capital et 8,4% des droits de vote de cette société. Ces positions se répartissent comme suit...

- Regents of the University of Michigan : 690.493 actions et 6,58% des droits de vote

- Maga Micro Cap Fund : 214.575 actions et 2,04% des DDV

- Crown/Otus Equities Europe Segregated Portfolio : 133.475 actions et 1,27% des DDV

- Total Otus capital Management Limited : 1.038.543 actions et 9,89% des DDV.