Ateme : déçu ?

(Boursier.com) — Ateme recule de plus de 4% ce jeudi, de retour à 11,30 euros, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 21,3 ME au troisième trimestre 2022, en baisse de 6% à périmètre courant et de 14% à périmètre et taux de change constants.

Cela reflète un effet de base inhabituellement élevé au troisième trimestre 2021, où une croissance de 27% à périmètre constant avait été enregistrée en raison du report de revenus du deuxième trimestre.

À l'issue de 9 mois d'exercice, le chiffre d'affaires s'élève à 64,2 ME, en hausse de 20% en données courantes et de 11% en données comparables.

"Malgré un trimestre quelque peu décevant, il est important de noter que la vente conjointe de solutions Ateme et Anevia tend à se généraliser (avec des tailles de contrats qui par extension continuent d'augmenter), un signal qui tend selon nous à renforcer les ambitions long-terme du management" commente Portzamparc... "Après mise à jour de notre scénario et de nos paramètres de marché, nous ajustons légèrement notre objectif de cours de 17,7 à 17,8 euros et maintenons notre opinion 'Acheter'" conclut l'analyste.