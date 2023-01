Ateme de retour sur les 10 euros

(Boursier.com) — Ateme recule de 2%, de retour sur les 10 euros ce vendredi, après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 26,1 millions d'euros au 4e trimestre 2022, en hausse de 4%, et stable à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires global pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 90,3 ME, en hausse de 15% par rapport à 2021 (+8% à périmètre et taux de change constants).

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 1,96 ME en janvier 2022 à 2,44 ME en janvier 2023, dépassant largement l'objectif de 400 kE d'augmentation annuelle. En conséquence, Ateme entame l'année avec 29 ME de revenus récurrents, améliorant fortement le niveau et la visibilité sur l'activité.

En 2022, Ateme a continué à se distinguer en proposant des innovations technologiques dans différents domaines, notamment dans le contenu sportif avec des technologies de pointe pour améliorer l'expérience et l'engagement des téléspectateurs.

Perspectives affichées

L'accélération du chiffre d'affaires au second semestre a été plus limitée que prévu, avec une répartition annuelle de 48% / 52%, là où elle se situe en moyenne sur les années précédentes à 45% / 55%. En conséquence, le mix produit du 2e semestre devrait être favorable en termes de marge brute.

Par ailleurs, Ateme a continué à investir dans le développement de son activité, notamment par le biais de la R&D, avec un effectif mondial (ETP) passant de 486 à 560 personnes.

En raison de ces investissements, et bien que le mix produit soit favorable, l'Ebitda de l'exercice 2022 devrait désormais se situer dans la fourchette basse de l'objectif annuel initial de 5 à 10 ME.

Au-delà, les objectifs 2023 de croissance de chiffre d'affaires de 10 à 15% et d'Ebitda de 5 à 10 ME sont confirmés et confortés par un rebond attendu des ventes de produits Kyrion, les problèmes de chaîne d'approvisionnement rencontrés en 2022 étant résolus.

Les objectifs à moyen terme pour 2024 et 2026 sont également confirmés. Pour rappel, les revenus mensuels récurrents devraient atteindre les 3 ME en 2024 et 4 ME en 2026, couvrant environ 50% de la base de coûts de la société en 2024, puis 60% en 2026 ; ce qui se traduirait par un Ebitda supérieur à 10 ME en 2024 et de 30 ME en 2026.

Opportunités à saisir

De plus, Ateme travaille actuellement à renforcer sa stratégie et étudie notamment les opportunités d'adresser des marchés adjacents, en offrant par exemple une expérience encore plus interactive et immersive grâce aux technologies de réalité augmentée (AR), virtuelle (VR) et Metaverse. La saisie de telles opportunités nécessiterait des investissements complémentaires limités, tout en permettant à Ateme d'offrir des solutions plus différenciées et compétitives, contribuant positivement au chiffre d'affaires, aux revenus récurrents et la rentabilité.

Les arbitrages stratégiques donneront lieu à une communication complémentaire en temps voulu...

"Suite à la mise à jour de notre scénario 2022, à l'abaissement de la croissance attendue sur 2023-2025 (CAGR 22-25 de 13,9% vs 15,7% précédemment) et de nos paramètres de marché, nous révisons en baisse notre objectif de 17,8 à 14,7 euros" conclut Portzamparc qui reste malgré tout à l'achat.