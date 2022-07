Ateme confirme ses objectifs financiers 2022

(Boursier.com) — Ateme a généré un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros au 2e trimestre 2022, en hausse de +42% à périmètre courant et de +30% à périmètre et taux de change constants.

Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires enregistre une croissance de +38% à 42,85 ME (29% à périmètre et taux de change constants)

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 1,96 ME en janvier 2022 à 2,11 ME en juillet 2022. En tenant compte du fait que la seconde partie de l'année est toujours nettement plus contributive que la première sur le plan commercial et au regard du niveau atteint à la fin de ce semestre, Ateme est en bonne voie pour atteindre ses objectifs plus long terme de 3 ME en 2024 et 4 ME en 2026.

Perspectives 2022

Le second semestre devrait enregistrer une solide performance grâce à un carnet de commandes élevé, cumulant l'effet du MRR croissant et des commandes reçues à la toute fin du 2e trimestre qui seront livrées sur le 3e. Egalement, le pipeline est de plus en plus robuste, renforcé par l'adoption progressive du logiciel NEA par la base installée historique d'Ateme.

Par conséquent, Ateme est confiant dans l'atteinte de l'objectif révisé à la hausse de croissance du chiffre d'affaires de 15 à 20% à taux de change et périmètre constants.

Ateme a continué d'investir dans la R&D pour soutenir son développement continu et l'effectif global est aujourd'hui de 520 personnes (ETP). Pour autant, le niveau de rentabilité du 1er semestre 2022 devrait être en amélioration par rapport à celui enregistré sur le 1er semestre 2021, et Ateme confirme également son objectif d'EBITDA de 10 ME pour l'ensemble de l'exercice.

"Le 1er semestre 2022 a mis en évidence à la fois, les synergies créées par notre acquisition de 2020 et, le bénéfice de notre stratégie de création de MRR, qui se traduit clairement par une croissance plus prévisible trimestre après trimestre. Nous améliorons en permanence notre modèle de création et de renouvellement du MRR, et le succès de ce modèle renforce notre confiance dans nos objectifs de rentabilité future", commente Michel Artières, Président-directeur général d'Ateme.