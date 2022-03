Ateme : confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Pour 2021, le résultat opérationnel de Ateme s'établit à 1,1 ME tandis que le résultat net des activités poursuivies atteint 1,8 ME.

L'EBITDA ressort à 6,4 ME, conforme aux prévisions publiées en janvier 2021 et au-dessus des prévisions prudentes de janvier 2022.

Au 31 décembre 2021, la dette financière nette s'établit à 10,3 ME contre 3,7 ME.

Ateme n'a qu'une exposition restreinte à la situation géopolitique actuelle impliquant la Russie et l'Ukraine.

Le chiffre d'affaires réalisé en Russie et au Bélarus est limité environ 1 ME.

Tous les objectifs financiers sont réaffirmés, notamment une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 15%, et un EBITDA qui se situerait dans la fourchette de 5 à 10 ME pour les exercices 2022 et 2023, parallèlement au développement en cours des revenus mensuels récurrents, avec un objectif de 3 ME à l'horizon 2024.