Ateme : chute après les annonces !

(Boursier.com) — Ateme accuse le coup, en baisse de plus de 16% ce lundi à 13,30 euros, alors que le groupe a généré un chiffre d'affaires de 16,9 ME au deuxième trimestre, en hausse de 1% en données publiées et en baisse de 14% à taux de change et périmètre constants. Ce recul reflète principalement des retards dans la comptabilisation et l'expédition de trois commandes importantes. Le chiffre d'affaires du premier semestre clos au 30 juin 2021 s'est élevé à 32,4 ME, en hausse de 12% en données publiées. Il s'inscrit en recul de 4% à taux de change et périmètre constants, avec des contributions différentes selon les quatre régions.

Pour l'exercice, Ateme prévoit de dépasser son objectif de croissance de 10 à 15% en base publiée et de dégager une croissance de 0 à 5% sur une base comparable.

En termes de résultat net, le premier semestre devrait être inférieur par comparaison aux précédents exercices en raison de la poursuite des investissements dans la 'R&D', avec un effectif total du groupe passé et de la contribution négative attendue d'Anevia.

"En conséquence, l'objectif d'EBITDA de 5 ME en 2021 semble difficile à atteindre, celui de 10 ME fixé à l'horizon 2022 reste cependant réalisable" a commenté la direction...

"Nous abaissons notre scénario 2021 de chiffre d'affaires à 85,1 ME +20,4%, +5% organique, (contre 87,7 ME +24% précédemment) et d'EBITDA à 2,3 ME (contre 8,9 ME) pour prendre en compte la matérialisation majoritairement sur 2022 des synergies de ventes et de coûts" commente Portzamparc qui précise : "Cela n'est cependant pas de nature à remettre en cause notre scenario long-terme. Nous abaissons notre objectif de 23,4 à 20,4 euros et maintenons notre opinion Acheter" conclut l'analyste.