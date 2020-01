Ateme : chiffre d'affaires de 21 ME au quatrième trimestre 2019

(Boursier.com) — Ateme, nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, a enregistré un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros au quatrième trimestre 2019, en hausse de 16 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires total pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 s'élève à 66,4 millions d'euros, en progression de 18% par rapport à 2018 et de 14 % à taux de change constant. Bien que légèrement en deçà de l'objectif de 20% de croissance visé par le groupe, la hausse de 10 millions d'euros en valeur représente une nette accélération, comparée à l'augmentation de 8 millions d'euros enregistrée lors de l'exercice précédent. Cette progression signe, pour ATEME, une huitième année consécutive de croissance de ses ventes.

À taux de change constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 30%. Conformément aux prévisions, le 'mix produit' a été plus favorable au second semestre de l'exercice qu'au premier, avec un rebond des ventes de logiciels TITAN, soutenant une reprise de la marge brute qui devrait afficher une progression d'environ 30%.

Hausse importante des flux de chiffre d'affaires récurrent

Comme annoncé au cours de l'exercice 2019, l'un des piliers de la stratégie d'ATEME a consisté à s'assurer d'une meilleure anticipation des flux de chiffre d'affaires, notamment en proposant, depuis quelques années, aux grands comptes d'ATEME qui acceptent de s'engager sur plusieurs années, des mesures incitatives. En 2019, cette stratégie est passée au niveau supérieur, en privilégiant la promotion d'autres types de sources de chiffre d'affaires récurrent, notamment les contrats de support et des contrats de location de licence OPEX pour des acteurs émergents. Ces mesures se sont avérées très efficaces, créant une diversité de flux de chiffre d'affaires récurrent mensuel, gages de croissance à long terme, certains contrats ayant été conclus pour une durée de cinq ans, qui favoriseront aussi plus de régularité dans la croissance du chiffre d'affaires.

ATEME démarre donc 2020 avec plus de 880.000 euros de chiffre d'affaires récurrent mensuel et un montant quasi similaire de marge brute étant donné que ce chiffre d'affaires est essentiellement composé de logiciels, soit sous forme de produit de CAPEX reporté soit selon des modèles OPEX, et de contrats de support. Cet indicateur se situait à 570.000 euros en janvier 2019, soit une hausse de plus de 55%.

Michel Artières, Président-directeur général d'ATEME, a commenté : "ATEME a réalisé une solide performance au niveau de son chiffre d'affaires en 2019, avec une accélération en valeur par rapport au précédent exercice. La croissance de notre marge brute devrait être de l'ordre de 30 %, reflétant des gains de parts de marché logiciel et un mix produit plus favorable. Le puissant effet de levier qui en découle devrait nous permettre de renouer avec le niveau de rentabilité record que nous avions enregistré en 2017.

Dans le même temps, nous avons considérablement accru la visibilité de nos ventes puisqu'une part importante du chiffre d'affaires s'étale sur des durées pluriannuelles : pour la première fois, environ 8,4 millions d'euros de contrats de licences logicielles signés en 2019 seront comptabilisés sur les quatre prochains exercices. Démarrer 2020 sur une hausse de 55 % de chiffre d'affaires récurrent mensuel par rapport à l'exercice précédent nous confère un degré de confiance élevé et nous donne une forte visibilité pour l'exercice à venir".

Prochaine publication le 26 mars 2020 avec les résultats annuels 2019.