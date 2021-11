Ateme : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Ateme monte de 1,5% ce vendredi à 13,50 euros, alors que VITEC, un leader mondial des solutions de streaming vidéo IP, a acquis l'activité de diffusion vidéo "Hôtellerie et Entreprises" Flamingo d'Anevia, filiale d'ATEME. Cette acquisition renforce l'activité IPTV d'entreprise, coeur de métier de VITEC et avec l'acquisition d'Exterity en avril 2021, VITEC se positionne comme le leader mondial des solutions IPTV dans les secteurs de l'hôtellerie et des entreprises...

Ateme continuera de se concentrer sur son activité principale de logiciels de diffusion vidéo pour les activités de broadcast, câble, DTH, IPTV et OTT. Cette opération fournira aux utilisateurs existants des produits Flamingo une solution de diffusion vidéo pérenne pour des applications dans les secteurs de l'hôtellerie et des entreprises.

En 2020, rappelons que le groupe ATEME a acquis Anevia, un fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV de premier plan, pour adresser les opportunités croissantes en IPTV et OTT en combinant ses solutions de compression vidéo avec les solutions de diffusion de contenus d'Anevia.

"Cette bonne nouvelle va permettre à Ateme de se concentrer exclusivement sur la distribution OTT, coeur de la stratégie du groupe. Notre scénario, qui intégrait une cession de Flamingo fin 2021, n'en ressort donc pas modifié" commente Portzamparc qui vise un cours de 19,70 euros sur Ateme en restant acheteur sur le dossier...