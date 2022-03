Ateme : belle surprise !

(Boursier.com) — Ateme grimpe de 5,2% à 11,4 euros en début de séance, les investisseurs appréciant le dernier point annuel du spécialiste des logiciels de compression vidéo qui a confirmé ses objectifs pour les prochains exercices. Portzamparc parle d'une bonne surprise sur l'EBITDA 2021 et compte-tenu de la bonne maîtrise des Opex, rehausse son scénario d'EBITDA 2022 (8ME, soit marge de 9% contre 4,4 ME/4,9% précédemment). Grâce à la hausse du software dans le mix, le taux de marge brute est attendu en croissance dans les années à venir.

Les synergies de ventes (et plus marginalement de coûts) entre Ateme et Anevia devraient pleinement se concrétiser en 2022, ajoute la maison de bourse, qui ajuste sa cible de 18,6 à 18,9 euros et reste à l''achat'.

Midcap Partners, qui attendait des résultats négatifs (le broker admet avoir "été totalement à l'envers"), passe à l''achat' sur la valeur et remonte sa cible de 13 à 15 euros.