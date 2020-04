Ateme : Axa IM sous les 5% des parts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 avril 2020 par l'AMF, la société anonyme Axa Investment Managers, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 2 avril 2020, le seuil de 5% du capital de la société Ateme et détenir, pour le compte desdits fonds, 507.974 actions Ateme représentant autant de droits de vote, soit 4,85% du capital et 4,12% des droits de vote de cette société spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ateme sur le marché, a indiqué par ailleurs le déclarant à l'Autorité des marchés financiers.