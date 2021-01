Ateme annonce la finalisation de l'acquisition d'Anevia

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ateme annonce la finalisation de l'acquisition d'Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD) faisant suite au succès de l'offre publique et au retrait obligatoire, mis en oeuvre ce jour.

Pour rémunérer les actions Anevia apportées à la branche mixte de l'Offre publique, le capital d'ATEME a été porté à 1.558.945,36 euros par création de 74.920 nouvelles actions ordinaires portant le nombre total d'actions composant le capital social d'ATEME à 11.135.324 actions.

Ce rapprochement donne aujourd'hui naissance à un leader mondial des technologies de diffusion vidéo. La forte complémentarité des offres logiciels, allant de la captation jusqu'à la diffusion du contenu, permet de proposer un portefeuille de solutions end-to-end, les plus innovantes du marché. Le nouvel ensemble se positionne ainsi de façon idéale pour accompagner les grands fournisseurs de contenu et services vidéo dans le monde, répondre à leurs besoins actuels et futurs, notamment l'optimisation des coûts de diffusion CDNs via de l'AI dans le cloud, l'amélioration de la qualité d'expérience augmentant la rétention des abonnés et la monétisation des contenus via de la publicité ciblée.

Pour rappel, le Groupe s'appuie désormais sur un effectif de 450 collaborateurs environ, dont 280 en France et 200 en 'R&D'. Cette nouvelle dimension renforce la position concurrentielle du Groupe et devrait lui permettre accroitre ses parts de marché (estimé à environ 5% sur la base d'un chiffre d'affaires combiné de 82MEUR en 2019 pour un potentiel mondial de 2 milliards de dollars).

Le rapprochement opérationnel avec les équipes d'Anevia, débuté il y a quelques mois, avance rapidement. Avec l'intégration progressive des offres techniques et la mise en oeuvre de stratégies marketing et commerciales croisées, les solutions NEA devraient notamment profiter dès 2021 de cette dynamique de Groupe. Fort d'une vision commune et partageant les mêmes valeurs de respect et d'innovation, le nouvel ensemble ambitionne de devenir rapidement la solution vidéo de référence pour des milliards de consommateurs.

Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, a déclaré : "Nous sommes fiers d'annoncer la finalisation de l'acquisition d'Anevia. Le choix des investisseurs de répondre favorablement et massivement à notre offre est une grande satisfaction pour l'ensemble des équipes d'ATEME et d'Anevia. Le franc succès de l'opération témoigne de la confiance qu'ils accordent au nouvel ensemble et à son potentiel de développement. Les équipes sont déjà pleinement mobilisées pour faire de ce rapprochement un levier de création de valeur pour les clients et les actionnaires du Groupe."

Laurent Lafarge, Directeur général d'Anevia, conclut : "Nous nous réjouissons de la finalisation de ce rapprochement avec ATEME qui offre un nouvel horizon de développement pour les technologies et les solutions d'Anevia. Je tiens à remercier l'ensemble de nos actionnaires et de nos collaboratrices et collaborateurs d'ores et déjà pleinement engagés dans la réussite du nouvel ensemble."