Ateme a généré un chiffre d'affaires de 23,2 ME au troisième trimestre

(Boursier.com) — Ateme a généré un chiffre d'affaires de 23,2 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de +65% en données publiées et de +27% à données comparables. Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois s'établit à 55,6 millions d'euros, en progression de +29% en données publiées et de +7 % sur une base comparable (avec un effet de change minime).

L'objectif publié en début d'année de porter le revenu récurrent mensuel de 1,5 million d'euros en janvier 2021 à 3 millions d'euros en 2024, sous-entend une croissance moyenne de 100.000 euros par trimestre. Fin octobre 2021, le revenu récurrent mensuel s'établit à 1,9 million d'euros, atteignant ainsi d'ores et déjà l'objectif visé fin 2021.

Une dynamique opérationnelle soutenue

Avec l'acquisition d'Anevia, ATEME a renforcé sa proposition de valeur à destination des entreprises de médias et des fournisseurs de services, en offrant une vaste gamme de solutions logicielles pour la diffusion OTT.

L'intégration d'Anevia est achevée à 99% avec des synergies qui se matérialiseront en 2022 tant en termes d'économies que de ventes commerciales (cross selling). Plusieurs projets importants sont en cours de discussion avec des clients historiques d'ATEME en vue du déploiement des solutions NEA d'Anevia.

La part de 50% des effectifs dédiés à la 'R&D', la forte contribution aux initiatives de standardisation du secteur et les multiples récompenses remportés cette année illustrent le leadership d'ATEME en matière d'innovation.

Les solutions d'ATEME révolutionnent la diffusion vidéo, avec notamment des technologies logicielles natives cloud permettant des déploiements flexibles en en clouds hybrides ou multi-cloud, et de multiples outils qui permettent la génération de revenus supplémentaires pour les clients, basées sur l'insertion de publicité, la TV personnalisée et le réseau CDN (réseau de distribution de contenu) avec Open Caching.

Cession d'activités non stratégiques

ATEME a annoncé la cession de l'activité dédiée aux secteurs de l'hôtellerie et des entreprises d'Anevia pour se concentrer sur son coeur de métier. Pour rappel, cette activité générait 3,5 millions d'euros en 2019 avant d'être impactée par la crise du Covid.

Confirmation des objectifs de chiffre d'affaires de l'exercice

Sur la base du solide troisième trimestre et de l'atteinte de l'objectif annuel de revenu récurrent mensuel, les objectifs de l'exercice en cours et à plus long terme sont confirmés. Le management reste néanmoins vigilant vis-à-vis des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs et serveurs à l'échelle mondiale, qui pourraient avoir des répercussions sur le chiffre d'affaires.