Ateme : +10% après les annonces

(Boursier.com) — Ateme s'envole de 10% à 9,9 euros après son excellent début d'année. Le groupe spécialisé dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo a généré un chiffre d'affaires de 27,3 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 38% (+34% à périmètre et taux de change constants). Le management a ainsi réitéré avec confiance ses objectifs financiers pour l'année en cours et les années suivantes. Il bise une croissance supérieure à 10% en 2023 ; un EBITDA de 5 à 10 millions d'euros en 2023, supérieur à 10 millions d'euros en 2024 et 30 ME en 2026 ; et une poursuite du développement des revenus récurrents mensuels, avec un objectif de 3 millions d'euros en 2024 et 4 millions d'euros en 2026.

Alors que le titre sous performe sensiblement depuis plusieurs mois, il devrait bien réagir à cette publication, affirmait avant l'ouverture TP ICAP Midcap. Le broker est à l''achat' sur la valeur avec un objectif de 12 euros.