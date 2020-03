Atari : un nouvel homme fort au capital

(Boursier.com) — Entrée d'un actionnaire significatif au capital d'Atari. Wade J. Rosen acquiert en effet 10,46% (9,59% base diluée) du capital du groupe de divertissement interactif et de licences multiplateforme auprès de Ker Ventures. Dans le détail, Rosen a acquis ce jour auprès de KV un premier bloc de 22.520.000 actions Atari au prix de 0,3737 euro par action (soit 0,40$ au taux de change en vigueur), et achètera un deuxième bloc de 5.480.000 titres au plus tard le 27 mars 2020, au même prix par action. La transaction se clôturera avec l'acquisition de ce deuxième bloc.

KV a également accordé à Rosen une option sur un bloc de 10.000.000 d'actions Atari, à exercer entre le 21 juillet 2020 et le 31 août 2020 (période prolongée en cas de " fenêtre négative "), sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes le jour de l'exercice de l'option, avec un minimum de 0,20 euro par action et un maximum de 0,50 euro par action.

Frédéric Chesnais reste Directeur Général du Groupe Atari. Pour s'assurer qu'au moins 50% des membres du Conseil soient indépendants, Frédéric Chesnais a temporairement démissionné du Conseil jusqu'à l'Assemblée Générale de septembre 2020. Au closing de cette transaction, le Conseil d'Administration sera composé comme suit : Wade J. Rosen (Président du Conseil), Kelly Bianucci (nouvelle administratrice indépendante), Alyssa Padia (administratrice indépendante) et Alexander Zyngier. Erick Euvrard et Isabelle Andres, tous deux administrateurs indépendants, ont présenté leur démission.

S'agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes en Chine et par répercussion dans le monde entier. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité de l'exercice. En effet, ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d'approvisionnement, de production, de livraison de l'Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari, ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l'exercice en cours, générateurs de profits et de royautés pour le Groupe. Le Groupe continue de travailler sur ces renouvellements de contrats de licences et le calendrier de l'Atari VCS.