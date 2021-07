Atari : un changement de stratégie qui coûte cher

Atari : un changement de stratégie qui coûte cher









(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Atari plonge de 13,9% à 0,452 euro au lendemain de l'annonce de la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie pour Atari Gaming, la division regroupant les jeux, la VCS et les licences du groupe. Un changement qui vise en particulier "à consacrer de nouvelles ressources au développement de jeux premium à plus forte valeur ajoutée" mais qui ne sera pas sans conséquence au niveau des comptes de la firme puisqu'une dépréciation de 5 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2021 sera comptabilisée. En conséquence, l'objectif d'un résultat net positif pour l'exercice 2021 n'est plus d'actualité.

Si Atari reste déterminé à faire croître et à développer ses jeux free-to-play à succès actuellement sur le marché, le management entend faire évoluer son portefeuille de jeux vidéo sur les jeux premium pour consoles et pour PC en s'appuyant sur son catalogue de 200 jeux propriétaires. Des premiers titres sont en cours de développement et les premières sorties sont prévues pour l'exercice 2021/22.