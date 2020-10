Atari Token : vente publique à compter du 29 octobre

Atari Token : vente publique à compter du 29 octobre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Atari annonce les détails de la prochaine vente publique de l'Atari Token sur Bitcoin.com Exchange.

"Atari évolue avec son temps en se fixant pour nouvelle mission la conquête du domaine des crypto-devises en créant un token de référence pour l'industrie du jeu vidéo, permettant d'accéder à un maximum de plateformes et d'utilisateurs grâce à atarichain.com, le wallet Atari, et plus généralement la création d'un écosystème blockchain ancré autour de la marque Atari" commente le groupe.

L'objectif d'Atari est de développer progressivement l'adoption et l'utilisation de l'Atari Token à travers l'écosystème et pour atteindre cet objectif, le Groupe Atari a d'ores et déjà conclu de nombreux accords de partenariat. Les premiers cas d'utilisation se situent dans les domaines où le Groupe est déjà actif : les jeux vidéo ou les jeux blockchain, avec des ambitions de s'élargir vers l'univers DeFi pour le financement de jeux. La liste de ces partenariats est disponible sur www.atarichain.com.

L'Atari Token est émis par Atari Chain, Ltd " Atari Chain ", filiale d'Atari, SA, détenue à parité avec le groupe ICICB et basée à Gibraltar. Le Groupe Atari a droit à 35% du chiffre d'affaires provenant de la vente de l'Atari Token. Pour plus d'informations, visitez le site www.atarichain.com.

La vente publique de l'Atari Token sur Bitcoin.com Exchange débutera le 29 octobre 2020. La valeur unitaire de l'Atari Token a été fixée à 0,25 USD avec un plafond de l'émission fixé à un million de dollars. La cotation de l'Atari Token sur Bitcoin.com Exchange s'effectuera à l'issue de la vente publique.

"S'associer à Bitcoin.com était une évidence pour Atari" a déclaré Frédéric Chesnais, Directeur Général d'Atari SA. "Les deux équipes travaillent main dans la main pour parvenir une adoption massive de l'Atari Token, dans le but de fournir une expérience incomparable dans l'industrie du jeu vidéo et du divertissement interactif".