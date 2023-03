Atari signe un accord en vue de l'acquisition de Night Dive Studios

(Boursier.com) — Atari , acteur mondial dans l'industrie des marques grand public et du divertissement interactif, a annoncé avoir signé un accord en vue d'acquérir 100% de Night Dive Studios Inc. ("Night Dive"), une société de développement et d'édition de jeux vidéo, basée à Vancouver, dans l'état de Washington, aux États-Unis.

En outre, Atari a également annoncé son intention d'émettre des obligations convertibles en actions nouvelles Atari pour un montant de 30 millions d'euros (les "Obligations Convertibles") afin de répondre à ses besoins en trésorerie dans le cadre de la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie de croissance et du refinancement de sa dette.

SIGNATURE D'UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE NIGHT DIVE STUDIOS

Dirigée par les vétérans de l'industrie Stephen Kick et Larry Kuperman, Night Dive est une société de développement et d'édition spécialisée dans la restauration, l'optimisation et l'édition de jeux vidéo dits "classiques". Night Dive a publié plus de 100 titres et a été saluée par la critique pour ses sorties de titres phares de l'industrie, notamment System Shock, Doom 64, et Quake.

Parmi ses projets en cours, Night Dive développe actuellement une version actualisée d'un classique du genre first-person shooter, System Shock, l'un des lancements de jeux retro les plus attendus en 2023. System Shock est d'ores et déjà disponible en pré-commande sur les plateformes Steam, GOG et Epic Games.

L'une des clés du succès de Night Dive réside dans son système propriétaire "KEX", permettant l'adaptabilité des jeux classiques aux systèmes modernes, et la possibilité aux studios d'améliorer la version originale du jeu pour répondre aux attentes des joueurs d'aujourd'hui. La réputation de Night Dive et sa connaissance approfondie du secteur en ont fait un partenaire de référence pour certains des plus grands noms du jeu et des médias, et lui ont permis de développer un large portefeuille de titres.

Pour l'exercice fiscal clos en décembre 2022, Night Dive a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3 millions de dollars.

Les fondateurs détiennent 87% des actions de la société et Wade Rosen, président-directeur général d'Atari, détient une participation minoritaire de 13%.

Grâce à cette acquisition, Atari enrichira son large portefeuille de droits de propriété intellectuelle, utilisera les capacités d'édition et la technologie de Night Dive dans le cadre de sa stratégie de croissance ciblée sur les jeux retro.

Cette acquisition a été approuvée à par les membres du conseil d'administration d'Atari non intéressés - étant précisé que Wade Rosen n'a pas participé au vote.

Wade Rosen a commenté : "L'expertise reconnue de Night Dive et son expérience réussie dans la commercialisation d'IP rétro sont en parfaite adéquation avec la stratégie d'Atari et je suis convaincu que la combinaison de leurs talents, de leur technologie et du portefeuille d'IP contribuera à la réussite future d'Atari."

Stephen Kick et Larry Kuperman, dirigeants de Night Dive, ont commenté : "Night Dive et Atari ont une longue histoire en commun et nous savons qu'Atari partage notre passion pour les jeux retro ainsi que notre volonté de produire de nouveaux jeux remastérisés, de grande qualité, qui rendent justice à l'IP originale. Nous ne pouvions imaginer un meilleur partenaire à long terme qu'Atari pour nous accompagner dans le développement de notre activité et l'élargissement de nos capacités."