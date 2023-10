Atari : s'empare de Digital Eclipse

(Boursier.com) — Atari a conclu un accord pour acquérir Digital Eclipse Entertainment Partners, un studio de développement de jeux fondé en 1992 basé à Emeryville, en Californie.

"En ajoutant Digital Eclipse, ainsi que Nightdive Studios en mai 2023, Atari sera en mesure de soutenir davantage sa stratégie de croissance axée sur le rétro", explique la société.

Fondé en 1992, Digital Eclipse est un studio de développement de jeux qui se consacre à la préservation de l'héritage du jeu et à la narration de l'histoire du jeu vidéo à travers des publications d'archives et des documentaires interactifs.

Digital Eclipse est l'un des rares studios de développement reconnus comme des leaders dans le développement axé sur le rétro. Depuis sa création, Digital Eclipse a produit plus de 250 jeux et a développé des relations de longue date avec les principaux partenaires d'édition et de développement de l'industrie pour offrir des jeux vidéo et des collections incroyables. Grâce à sa technologie propriétaire innovante, Digital Eclipse est aujourd'hui leader dans cette catégorie en termes de ventes, de réception critique et d'innovation.

Le prix d'achat de Digital Eclipse consistera en une contrepartie initiale de 6,5 millions de dollars américains payable à la clôture de l'acquisition, dont 4,0 millions de dollars américains en espèces et 2,5 millions de dollars américains en actions ordinaires Atari nouvellement émises, ainsi qu'un complément de prix restant pouvant atteindre 13,5 millions de dollars, payable en espèces au cours des dix prochaines années en fonction des performances futures de Digital Eclipse. L'acquisition de Digital Eclipse devrait être finalisée dans les prochains jours.

Atari va aussi acquérir directement une partie des actions de Digital Eclipse et le prix d'achat de ces actions correspondant à 2,5 millions de dollars (2,4 millions d'euros) sera payé à titre de compensation avec l'émission d'actions Atari SA nouvellement émises. L'augmentation de capital réservée se traduira par l'émission de 20 165 794 actions nouvelles d'Atari.

En conséquence, les actionnaires de Digital Eclipse détiendront ensemble à l'issue de l'augmentation de capital 4,6% du capital d'Atari. La détermination du nombre d'actions Atari à émettre est basée sur le cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 20 jours de l'action Atari sur Euronext Growth Paris jusqu'à la date de signature de l'accord d'achat de 0,1169 EUR, conformément aux termes de la délégation au conseil d'administration.

La majorité des actionnaires de Digital Eclipse, détenant au total environ 95% du capital de Digital Eclipse, ont accepté un lock-up d'un an sur leurs actions Atari à compter de la clôture de l'acquisition.