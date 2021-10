Atari : révision en baisse des résultats

(Boursier.com) — La revue du traitement comptable des transactions impliquant des actifs digitaux et de la valeur recouvrable des frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l'actif du bilan génèrent une révision à la baisse des résultats par rapport aux estimations communiquées le 16 août 2021, annonce Atari. Réuni le 15 octobre 2021, le conseil d'administration d'Atari SA, en présence de ses commissaires aux comptes, a revu les estimations financières consolidées de l'exercice clos le 31 mars 2021 à la suite de la finalisation des travaux portant sur le traitement comptable des transactions impliquant des actifs digitaux et la valeur recouvrable des frais de production des jeux mobiles free-to-play immobilisés à l'actif du bilan. Ces estimations présentées en annexe au présent communiqué font apparaitre une perte nette de 11,9 ME.

Les prévisions budgétaires découlant de la nouvelle stratégie visant à l'arrêt d'activités non rentables et à la simplification de l'organisation du groupe pour un retour à la profitabilité et le traitement comptable des nouvelles activités (transactions en lien avec des actifs digitaux et Atari VCS) ont entrainé un retard dans l'établissement des comptes de 2020/2021. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après finalisation de la revue des notes annexes aux comptes consolidés et du Document d'Enregistrement Universel. La tenue de l'assemblée générale initialement convoquée pour le 9 novembre se tiendra au plus tard le 30 novembre 2021.

Avec l'Atari Token, le groupe Atari a pour objectif de créer un token pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Au cours de l'exercice 2020/2021, le Groupe Atari a facturé 0,8 ME dans le cadre du contrat de prestations de services et de licence de marque avec Atari Chain sur des ventes d'Atari Tokens, 0,5 ME dans le cadre de ventes directes d'Atari Tokens, et 1,1 ME correspondant à l'évaluation des allocations d'Atari Tokens attribuées à certains membres du groupe et à des tiers. Dans ses estimations de résultats publiées le 16 août 2021, le groupe Atari avait estimé pouvoir comptabiliser un chiffre d'affaires de 2,4 ME au titre de ces opérations en considérant que les modalités d'utilisation prévues des Atari Tokens vendus ou attribués à date le permettaient. Les échanges entre le groupe Atari et ses commissaires aux comptes ont conduit le groupe Atari à revoir cette position comptable au regard des critères de comptabilisation du chiffre d'affaires selon IFRS 15 et à différer cette reconnaissance de CA sur un exercice ultérieur. Ce changement de position comptable impacte à la baisse le chiffre d'affaires et le résultat estimés de l'exercice 2020/2021 d'un montant de 2,4 ME, montant comptabilisé désormais en produits constatés d'avance au passif du bilan.

La division Atari Blockchain développe l'écosystème lié aux Atari Tokens, notamment en élargissant l'adoption et les cas d'usage du token déjà présent sur les plateformes opensea.io et Decentraland et ceux à venir prochainement avec le monde virtuel Atari au sein du projet Alphaverse.

La mise en oeuvre de la nouvelle stratégie et la finalisation du budget 2021/2022, et des exercices subséquents, ont conduit le Groupe à pratiquer des tests de dépréciation en comparant chacun de ses actifs à sa valeur recouvrable. A l'issue de ces tests, le groupe a comptabilisé des dépréciations pour un montant additionnel de 3,6 ME. Si au cours d'un exercice ultérieur la valeur recouvrable de ces actifs s'appréciait, les pertes de valeur constatées seraient reprises en résultat.

La nouvelle stratégie de la division jeux vidéo, Atari Games vise à améliorer la génération de trésorerie en élargissant le portefeuille de jeux vidéo, avec notamment l'édition de jeux premium pour PC et consoles, la réédition de titres classiques et la concentration sur les jeux mobiles de son portefeuille les plus rentables. Un premier jeu premium, Centipede Recharged, a été lancé en septembre 2021 et 3 autres jeux de la série 'Recharged' (Black Widow, Asteroids et Breakout) vont sortir au cours des prochains mois. De même, plusieurs nouveaux titres ont été mis en production pour une sortie en 2022, notamment une nouvelle version du jeu classique Food Fight, une collection 50ème anniversaire Atari ainsi qu'Atari Mania, un remix original de mini-jeux Atari classiques.

La perte de l'exercice 2020/2021 provient essentiellement de charges calculées, (dépréciations et amortissements complémentaires) et du décalage de la reconnaissance du chiffre d'affaires des activités de l'Atari Token qui sont sans incidence sur la trésorerie nette. Pour 2021/2022, exercice de transition opérant le changement de stratégie, l'objectif financier est de mettre en place les leviers de profitabilité pour les années à venir avec pour priorité la valorisation du portefeuille de propriétés intellectuelles (jeux et licences).

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère que le besoin en fonds de roulement lié à la montée en charge de la production de l'Atari VCS, et le développement de la nouvelle stratégie de la division jeux vidéo, nécessiteront un recours à un financement externe ou à un appel au marché dont la forme est actuellement à l'étude. Disposant du soutien financier de son nouveau principal actionnaire et Président directeur général, le groupe Atari estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir.